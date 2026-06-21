В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии - Развожаев
10:37 21.06.2026 Источник: Интерфакс
Власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей после атаки БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.
"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - написал Развожаев в мессенджере Макс.
Он отметил, что подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго".
НОВОСТИ
- 11:00 21.06.2026
- Der Spiegel: В ФРГ линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы
- 10:16 21.06.2026
- Глава комитета Госдумы по труду: Механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован
- 09:45 21.06.2026
- Президент Польши сообщил, почему забрал у Зеленского орден Белого орла
- 09:15 21.06.2026
- Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс
- 09:00 21.06.2026
- Поставки топлива в Севастополь задерживаются. Заправлять будут только транспорт оперслужб - губернатор
- 21:00 20.06.2026
- Экс-президенты Украины Кучма и Ющенко отказались от польского ордена Белого орла
- 20:30 20.06.2026
- Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге
- 20:00 20.06.2026
- Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты -The Daily Telegraph
- 19:30 20.06.2026
- Поврежденные шелкопрядом леса стали одной из причин масштабных пожаров в Красноярском крае
- 19:00 20.06.2026
- Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытках «поднять рейтинг» за счет фото на G7
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать