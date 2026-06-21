В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии - Развожаев

10:37 Источник: Интерфакс

Власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей после атаки БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.

"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - написал Развожаев в мессенджере Макс.

Он отметил, что подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго".