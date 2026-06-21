0
0
94
НОВОСТИ

В Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии - Развожаев

10:37 21.06.2026 Источник: Интерфакс

Власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей после атаки БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье.

"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - написал Развожаев в мессенджере Макс.

Он отметил, что подробный график будет публиковаться в аккаунте "Севастопольэнерго".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 21.06.2026
Der Spiegel: В ФРГ линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы
0
18
10:16 21.06.2026
Глава комитета Госдумы по труду: Механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован
0
136
09:45 21.06.2026
Президент Польши сообщил, почему забрал у Зеленского орден Белого орла
0
152
09:15 21.06.2026
Переговоры США и Ирана в Швейцарии затронут два ключевых вопроса – Вэнс
0
154
09:00 21.06.2026
Поставки топлива в Севастополь задерживаются. Заправлять будут только транспорт оперслужб - губернатор
0
160
21:00 20.06.2026
Экс-президенты Украины Кучма и Ющенко отказались от польского ордена Белого орла
0
1364
20:30 20.06.2026
Мелони жестко ответила на заявления Трампа о ее рейтинге
0
1224
20:00 20.06.2026
Великобритания испытала новые дальнобойные ракеты -The Daily Telegraph
0
1108
19:30 20.06.2026
Поврежденные шелкопрядом леса стали одной из причин масштабных пожаров в Красноярском крае
0
1043
19:00 20.06.2026
Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытках «поднять рейтинг» за счет фото на G7
0
1103

Возврат к списку