11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и по сей день расколота по бывшей границе ГДР и ФРГ по отношению к России и поставкам оружия Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel в статье в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.

«В Германии линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы. И это имеет исторические причины», — говорится в статье. Издание напомнило, что во время существования ГДР школьники и пионеры посещали советские мемориалы, а размещенные тогда советские военные были соседями восточных немцев. На западе же страны СССР представляли как враждебную державу. «Образ „злого русского“ в Западной Германии, возможно, так и не был полностью преодолен», — констатировали авторы.

«Следы той войны, которая началась 85 лет назад, по-прежнему присутствуют в головах немцев», — отметили авторы.