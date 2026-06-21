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Der Spiegel: В ФРГ линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы

11:00 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия и по сей день расколота по бывшей границе ГДР и ФРГ по отношению к России и поставкам оружия Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel в статье в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.

«В Германии линии конфликта отчасти пролегают вдоль бывшей внутригерманской границы. И это имеет исторические причины», — говорится в статье. Издание напомнило, что во время существования ГДР школьники и пионеры посещали советские мемориалы, а размещенные тогда советские военные были соседями восточных немцев. На западе же страны СССР представляли как враждебную державу. «Образ „злого русского“ в Западной Германии, возможно, так и не был полностью преодолен», — констатировали авторы.

«Следы той войны, которая началась 85 лет назад, по-прежнему присутствуют в головах немцев», — отметили авторы.

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