ВМС Ирана не выдают разрешения на проход Ормузского пролива - Fars

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ормузский пролив по-прежнему закрыт, проход судов через него не осуществляется. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

По его данным, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдают разрешения на проход судов «до дальнейшего уведомления».