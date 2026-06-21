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НОВОСТИ

ВМС Ирана не выдают разрешения на проход Ормузского пролива - Fars

11:50 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ормузский пролив по-прежнему закрыт, проход судов через него не осуществляется. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

По его данным, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдают разрешения на проход судов «до дальнейшего уведомления».

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