Стало известно, когда начнутся и сколько продлятся переговоры США и Ирана в Швейцарии
12:00 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранская делегация в воскресенье в Швейцарии проведет два раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран посредников, а второй будет представлять из себя четырехстороннюю встречу с участием США. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Утром будут двусторонние встречи с пакистанской и катарской делегациями, которые выступают посредниками в этом процессе. Позднее днем состоятся четырехсторонние встречи между делегациями Исламской Республики Иран и США при участии представителей Катара и Пакистана», — сказал он в интервью агентству IRNA.
Официальные четырехсторонние переговоры США и Ирана с участием посредников из Катара и Пакистана запланированы после обеда на швейцарском курорте Бюргеншток, за ними во второй половине дня последуют двухсторонние консультации Вашингтона и Тегерана. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.
«В 13:30 (14:30 мск) стартуют официальные четырехсторонние переговоры с посредниками, а вечером начнутся двухсторонние консультации США и Ирана», — сказал собеседник агентства.
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