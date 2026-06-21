Власти Ирана сообщили СМИ, при каком из условий Ормузский пролив может быть открыт

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран не откроет Ормузский пролив, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, непременными условиями для открытия Ормузского пролива являются разморозка иранских зарубежных активов, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу нефти. Снятие морской блокады является недостаточным условием для открытия акватории, добавил собеседник агентства.