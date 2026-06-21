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Трамп направил в адрес Ирана новую партию угроз: по поводу Ливана и Ормузского пролива

17:00 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что американские силы из-за ситуации в Ливане могут нанести новые удары по Ирану.

«Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы, — написал американский лидер в соцсети Truth Social. — Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее».

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими чиновниками пригрозил, что они лишатся своей страны, если Ормузский пролив не будет открыт. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с Трампом.

«Президент Трамп сказал Fox News, что он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: „Если вы закроете его (Ормузский пролив — прим. ТАСС), то у вас не останется страны. <…> Вы даже не сможете вернуться [туда]“, — сказал он в эфире Fox News.

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