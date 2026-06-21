Подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена - энергетики
17:34 21.06.2026 Источник: Интерфакс
В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей, сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в мессенджере Макс в воскресенье.
"Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении компании.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе был введен график временного отключения потребления электроэнергии. Позже сообщалось о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.
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