Подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена - энергетики

17:34 Источник: Интерфакс

В Севастополе полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей, сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в мессенджере Макс в воскресенье.

"Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении компании.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе был введен график временного отключения потребления электроэнергии. Позже сообщалось о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города.