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НОВОСТИ

Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии взяли паузу для консультаций

19:25 21.06.2026 Источник: Интерфакс

Переговорщики Ирана и США взяли паузу на переговорах в Швейцарии, сообщают в воскресенье иранские СМИ. По их данным, перерыв потребовался для проведения внутренних консультаций между членами делегаций.

Первая фаза переговоров между сторонами продлилась 80 минут. Ожидается, что позже в воскресенье диалог возобновится.

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