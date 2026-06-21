Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии взяли паузу для консультаций

19:25 Источник: Интерфакс

Переговорщики Ирана и США взяли паузу на переговорах в Швейцарии, сообщают в воскресенье иранские СМИ. По их данным, перерыв потребовался для проведения внутренних консультаций между членами делегаций.

Первая фаза переговоров между сторонами продлилась 80 минут. Ожидается, что позже в воскресенье диалог возобновится.