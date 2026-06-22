Поддержка странами ЕС идеи о центрах для мигрантов застала Францию врасплох — Politico
10:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы по созданию центров приема мигрантов в третьих странах, которые поддержало большинство государств Евросоюза, застали Францию врасплох. Об этом сообщило европейское издание Politico.
Французский президент Эмманюэль Макрон выступил с резкой критикой этой инициативы, которую 19 из 27 стран сообщества ранее поддержали в совместном письме. «Если бы оно поступило только от [главы правительства Италии Джорджи] Мелони и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, это не вызвало бы большого резонанса, — сказал один из дипломатов. — Но когда его подписали 19 государств, это стало громким событием». Лидер Франции, в частности, выразил сомнение в практической эффективности подобных центров.
Новый конфликт объединил два наиболее острых вопроса: миграцию и долгосрочный бюджет ЕС, отмечает Politico. В письме 19 стран содержался призыв к выделению Евросоюзом средств на поддержку инициатив по созданию подобных учреждений, что Макрон, по всей видимости, вряд ли поддержит, указывает издание.
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