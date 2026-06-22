Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши
10:05 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, сыронизировав над его именем и заявив, что риторика польского лидера в отношении Украины может «закончиться очень плохо».
Ранее Навроцкий лишил Зеленского высшей польской государственной награды — ордена Белого орла.
«Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам, — сказал Зеленский в интервью телеканалу ТСН. — Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо».
Он добавил, что такая политическая борьба может «закончиться очень плохо» и привести к эскалации. Зеленский также подтвердил, что на первой встрече в декабре прошлого года Навроцкий подарил ему книгу о Волынской резне. Зеленский заявил, что считает шаги президента Польши неправильными, и сыронизировал над его именем. «Кароль — это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», — заявил он.
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