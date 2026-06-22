Почти 70% занятых граждан Германии задумались о работе за рубежом — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70% трудоустроенных граждан Германии задумываются о том, чтобы найти работу за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Appinio по заказу карьерного портала Indeed, передает агентство DPA.

По его данным, две трети наемных работников рассматривают возможность трудоустройства за рубежом. При этом одна треть уже навела конкретные справки по этому поводу. Наиболее популярными направлениями стали США, Великобритания и Швейцария, хотя интерес к Соединенным Штатам в последнее время снизился.

«Если две трети сотрудников задумываются об отъезде, это следует рассмотреть как признак недовольства местными условиями труда и жизни», — заявила экономист Indeed Вирджиния Зондергельд. В целом, однако, международная мобильность, по ее мнению, заслуживает поддержки. «Политикам и работодателям следует серьезно отнестись к этим сигналам. В диалоге с работниками необходимо заново сформировать стимулы для работы в Германии, улучшить условия труда и тем самым дать талантам реальные причины остаться», — утверждала Зондергельд.

Особенно сильно желание уехать за границу выражено среди людей с высокими доходами. Примерно половина из группы тех, чей чистый доход домохозяйства превышает 6 тыс. евро в месяц, уже активно подавали заявки на вакансии за рубежом или изучали иностранный рынок труда. Тем не менее подавляющее большинство не планирует уезжать навсегда — пожелания по срокам варьируются от нескольких месяцев до нескольких лет.

При этом главным мотивом, как выяснили социологи, стало не стремление к карьерному росту — такой вариант указала лишь четверть опрошенных. Намного важнее оказались более высокая зарплата и лучшее качество жизни (более 50% ответов по каждому пункту). Более 40% респондентов также рассчитывают на более низкую налоговую нагрузку и меньшие социальные отчисления.