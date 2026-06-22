11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польше не следует закрывать глаза на тот факт, что политический фундамент на Украине строится на идеологии националиста Степана Бандеры. Об этом заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий.

«[Польше] не следует закрывать глаза на строительство фундамента политической системы Украины, [основанного] на идеологии Бандеры», — сказал он в интервью интернет-порталу Interia.pl.

По мнению генерала, «украинцы перехватывают инициативу в политической и стратегической сфере». «Они [украинцы] начали определять, что будет на восточном фланге НАТО», — добавил Коморницкий. «С их точки зрения, мы являемся конкурентами», — считает он.

Присвоение Владимиром Зеленским подразделению ВСУ наименования имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ), полагает польский военачальник, «не является случайностью, это одно из действий, в котором лично участвовал Зеленский».

«Это [поступок Зеленского] был преднамеренным вбросом с целью нас поссорить и высмеять, показав нас европейцам и США как безответственное и склочное государство», — сказал Коморницкий. Цель этой политики Украины — минимизировать роль Польши в регионе и добиться там лидерства, уверен генерал.