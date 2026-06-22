Втянуть Белоруссию в конфликт провокациями не получится — Совбез
11:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Втянуть Белоруссию в конфликт при помощи провокаций не получится, республика выступает за мир, благоразумие и дипломатию. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.
«Есть уже определенные, скажем так, моменты, о которых будет доложено главе государства [по итогам опроса свидетелей удара по белорусскому автобусу в Брянской области]. Решение будет принято. Но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем», — приводит его слова агентство БелТА.
«Неважно, чей это автобус — белорусский, российский или какого-то другого государства. Это автобус с мирными жителями. Но тот, кто совершил этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то нехорошую ситуацию», — отметил госсекретарь.
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