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Венчурные фонды вложили более $12 млрд в оборонные стартапы с начала года — FT

12:20 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые венчурные фонды с начала 2026 года вложили $12,3 млрд в стартапы оборонного сектора, что уже превышает показатель за весь прошлый год. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, объем инвестиций почти вдвое превысил показатель за аналогичный период 2025 года. Средства направляются в компании, разрабатывающие беспилотники, автономные морские системы и решения на базе искусственного интеллекта для военной сферы.

FT связывает рост интереса инвесторов с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, которые продемонстрировали высокий спрос на новые виды вооружений. Руководитель инициативы по безопасности и устойчивости JPMorgan в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии Дэниел Рудницки Шлюмбергер заявил газете, что инвесторы рассматривают оборонные технологии как сектор с долгосрочным спросом.

При этом издание отмечает, что быстрый рост оценок компаний уже вызывает опасения относительно возможного перегрева рынка.

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