Численность граждан РФ в Грузии за 10 лет выросла почти в 5 раз — перепись населения

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число проживающих в Грузии граждан России выросло в 4,9 раза за 10 лет и составило 37,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные переписи населения, которые опубликовала Национальная служба статистики Грузии.

Согласно данным переписи, которая прошла в конце 2024 года, всего в Грузии проживают 3,9 млн человек, из которых 96,1% — граждане Грузии, 1% — граждане России, 0,6% — граждане Индии. Далее следуют граждане Украины (0,3%), Азербайджана (0,2%), Армении (0,1%) и других стран.

Россиян в Грузии по итогам 2024 года — 37 715 человек. Согласно переписи 2014 года, граждан России в Грузии было 7 620, что составляло 0,2% населения.

Также на 60,8% выросла численность этнически русского населения Грузии, которая составила 42 545 человек. Русские занимают четвертое место после этнических грузин (3,3 млн), азербайджанцев (268,8 тыс.) и армян (169,3 тыс.).

На пятом месте — индийцы, численность которых выросла в 53,8 раза до 23,9 тыс. человек.