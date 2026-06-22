Численность граждан РФ в Грузии за 10 лет выросла почти в 5 раз — перепись населения
12:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число проживающих в Грузии граждан России выросло в 4,9 раза за 10 лет и составило 37,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные переписи населения, которые опубликовала Национальная служба статистики Грузии.
Согласно данным переписи, которая прошла в конце 2024 года, всего в Грузии проживают 3,9 млн человек, из которых 96,1% — граждане Грузии, 1% — граждане России, 0,6% — граждане Индии. Далее следуют граждане Украины (0,3%), Азербайджана (0,2%), Армении (0,1%) и других стран.
Россиян в Грузии по итогам 2024 года — 37 715 человек. Согласно переписи 2014 года, граждан России в Грузии было 7 620, что составляло 0,2% населения.
Также на 60,8% выросла численность этнически русского населения Грузии, которая составила 42 545 человек. Русские занимают четвертое место после этнических грузин (3,3 млн), азербайджанцев (268,8 тыс.) и армян (169,3 тыс.).
На пятом месте — индийцы, численность которых выросла в 53,8 раза до 23,9 тыс. человек.
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