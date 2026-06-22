Кир Стармер покидает пост премьер-министра Великобритании

12:00 Источник: РБК

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Он сообщил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии.

«Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку», — сказал он. РБК