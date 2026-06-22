12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера — это важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике. Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», — сказал он.