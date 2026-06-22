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Организован вывоз детей из «Артека», координацию осуществляют спецслужбы

13:00 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Плановый вывоз детей из Международного детского центра «Артек» организован к местам постоянного проживания. Координацию на всем пути следования осуществляют представители спецслужб, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из „Артека“ к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — говорится в сообщении ведомства.

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