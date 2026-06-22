Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы
13:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду.
Глава государства оставил красные гвоздики на каждом из постаментов и поклонился у каждого из них. В том числе он возложил цветы к тумбам Киева и Одессы.
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