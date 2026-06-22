Центр космической связи в Дубне был атакован дронами ВСУ, пострадавших нет

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе головной структуры центра — ГП «Космическая связь».

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», — поделились в организации.