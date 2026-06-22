Сбер и Yota запустили сервис «Умный автоплатеж»

14:18

Сбер и Yota запустили совместный сервис «Умный автоплатёж» — это инновационное решение самостоятельно рассчитывает нужную сумму пополнения и поддерживает положительный баланс мобильного номера с учётом всех предстоящих списаний. Сервис работает как персональный финансовый ассистент для мобильной связи: прогнозирует расходы, адаптируется к изменениям тарифа и гарантирует бесперебойную связь без лишних действий со стороны пользователя. Управлять им можно в приложении СберБанк Онлайн.

Раньше абоненты Yota пользовались традиционным автоплатёжом, который пополняет счёт на фиксированную сумму в заранее выбранную дату. Он не синхронизирован с реальными датами списаний, поэтому не всегда страхует от ухода баланса в минус: например, если подписки списались раньше запланированного пополнения.

«Умный автоплатёж» в моменте отслеживает баланс и анализирует все предстоящие регулярные списания на 30 дней. На основе этих данных оператор рассчитывает точную сумму пополнения, которая покрывает абонентскую плату, платные подписки, дополнительные пакеты интернета и другие ежемесячные услуги, включая небольшой резерв в 20 рублей.

Сервис учитывает все подключённые услуги оператора, чтобы исключить ошибочные или недостаточные пополнения и автоматически выводит номер из блокировки, если счёт ушёл в минус из-за разовых трат. При необходимости он может пополнять баланс несколько раз в месяц, при этом не превышать заданный пользователем лимит.

«Мы хотим, чтобы в жизни наших клиентов было как можно меньше рутины, поэтому стремимся максимально упростить и ускорить такие процессы, как оплата мобильной связи. Мы нацелены на полную автоматизацию регулярных платежей — чтобы они совершались своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Наш совместный проект с Yota — "Умный автоплатёж" — удачная демонстрация того, как партнёрство усиливает технологический эффект. Сервис помогает людям избавиться от мелких ежедневных забот, оставляет время для действительно важных дел», – рассказала Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбера.