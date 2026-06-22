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Нефтяники реализуют меры по увеличению выпуска нефтепродуктов и вводу новых мощностей

15:12 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяные компании реализуют меры по насыщению внутреннего рынка топливом, увеличению объемов производства нефтепродуктов и вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по рынку топлива, которое провел вице-премьер Александр Новак.

«Представители отраслевых компаний отчитались о реализуемых мерах по насыщению внутреннего рынка топливом, поддержанию стабильной ценовой ситуации, увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. «Подчеркнута необходимость безусловного и своевременного снабжения потребностей агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами», — добавили в кабмине.

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