США и Иран заложили основу для заключения успешной итоговой сделки — Вэнс

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Иран на переговорах в швейцарском Бюргенштоке заложили прочную основу для заключения итоговой сделки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка — это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу», — сказал он журналистам.