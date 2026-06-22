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США и Иран заложили основу для заключения успешной итоговой сделки — Вэнс

15:32 22.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Иран на переговорах в швейцарском Бюргенштоке заложили прочную основу для заключения итоговой сделки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка — это дом, а мы заложили фундамент. Мы пока не построили сам дом, но заложили хорошую основу», — сказал он журналистам.

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