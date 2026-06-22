В СберБанк Онлайн теперь можно предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам
14:52 22.06.2026
Теперь пользователи СберБанк Онлайн могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобильном приложении банка. Для этого не нужно идти в офис Сбера и писать бумажные заявления.
Каждый день россияне заказывают через СберБанк Онлайн около 280 тысяч документов, в месяц — более 8 миллионов. Среди самых востребованных — реквизиты счёта, выписки по дебетовой карте, справки об арестах и взысканиях, об уплаченных процентах, сведения для госслужащих. Последняя категория — одна из ключевых для пользователей новой возможности в СберБанк Онлайн.
Госслужащие должны ежегодно отчитываться не только о своих доходах, но и членов семьи. Раньше для этого приходилось либо лично приходить в банк за документами, либо оформлять нотариальную доверенность. Теперь достаточно добавить человека в раздел «Близкие» и открыть ему доступ буквально за пару нажатий.
Новинка в СберБанк Онлайн пригодится и тем, кто по разным причинам делегирует оформление документов — например, при получении визы или в других административных процедурах, когда требуются банковские справки на третье лицо.
Открыть доступ просто. Нужно добавить человека в раздел «Близкие» СберБанк Онлайн. Затем в его карточке появится раздел «Продукты и сервисы», где можно выбрать, к каким именно документам разрешить доступ. Весь процесс занимает меньше минуты — никаких дополнительных подтверждений и визитов в офис. Как только доступ открыт, близкий человек сам заказывает нужные справки и выписки через своё приложение. Документы доступны по картам, счетам, вкладам и кредитам — как действующим, так и ранее закрытым.
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