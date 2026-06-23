В Республике Алтай ищут подростка, упавшего со скалы в реку во время фотосъемки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в Республике Алтай сутки ищут 17-летнего подростка из Новосибирска, который во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь в Чемальском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«Для поисков привлечены силы МЧС России, полиция и волонтеры. Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении ведомства в «Максе».

ЧП произошло 22 июня. Подросток из Новосибирска решил сфотографироваться у обрыва, оступился и упал со скалы в реку Катунь. Происшествие произошло в Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста.