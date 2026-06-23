РФ не устраивают «правила» Запада, скрывающие неоколониальные амбиции — Путин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета. Такое посыл содержится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», которое зачитал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие „правила“ категорически не устраивают», — говорится в приветствии Путина.

«Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», — подчеркнул президент.