Безопасность стран БРИКС находится под угрозой — Шойгу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС должна сыграть ключевую роль в формировании справедливой архитектуры международных отношений, подчеркнул секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что безопасность стран объединения находится под угрозой, и в нынешних условиях необходимо не допустить замены международной правовой системы на «порядок, основанный на правилах».

«В текущих международных условиях безопасность стран БРИКС постоянно находится под угрозой», — констатировал Шойгу, выступая на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Центральная координирующая роль международных организаций во главе с ООН фактически сведена к нулю, отдельными странами поступательно игнорируются или нарушаются резолюции Совета Безопасности ООН, ВТО (Всемирная торговая организация — прим. ТАСС) не защищает участников международной торговли, Всемирная организация здравоохранения в период наибольшего риска распространения коронавируса оперативно регистрировала вакцины только „избранных“ стран, деятельность Всемирной продовольственной программы имеет ангажированный характер», — перечислил секретарь российского Совбеза. В качестве примера он привел тот факт, что «обязательства по отношению к России в рамках „Черноморской инициативы“ так и не были выполнены». Шойгу также отметил, что ОЗХО политизирует результаты расследований в отношении неугодных стран.