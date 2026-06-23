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НОВОСТИ

ЦУМ установит платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом

11:08 23.06.2026

Сбер и ЦУМ договорились о внедрении терминалов НЕО — первого в мире платёжного устройства со встроенным искусственным интеллектом. Новое решение появится в пространстве одного из главных универмагов страны уже в октябре и станет частью премиального клиентского опыта.

На кассах ЦУМа в Москве появится не только технологически новое платёжное решение НЕО, но и дополнительный инструмент персонализации сервиса. Искусственный интеллект позволяет терминалу адаптироваться под покупателя в режиме реального времени, предлагает наиболее релевантные сценарии оплаты и делает процесс покупки более комфортным и естественным. Устройство поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Одновременно решение помогает бизнесу повышать эффективность продаж и создавать дополнительные возможности для роста выручки.

Для крупных покупок терминал также может предложить оплату частями, помогая клиенту выбрать наиболее удобный способ расчёта. Уже сегодня Сбер тестирует рекомендательные ИИ-модели, которые позволяют предлагать оплату частями в наиболее подходящий момент с учётом контекста покупки и предпочтений клиента.

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