ЦУМ установит платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом
11:08 23.06.2026
Сбер и ЦУМ договорились о внедрении терминалов НЕО — первого в мире платёжного устройства со встроенным искусственным интеллектом. Новое решение появится в пространстве одного из главных универмагов страны уже в октябре и станет частью премиального клиентского опыта.
На кассах ЦУМа в Москве появится не только технологически новое платёжное решение НЕО, но и дополнительный инструмент персонализации сервиса. Искусственный интеллект позволяет терминалу адаптироваться под покупателя в режиме реального времени, предлагает наиболее релевантные сценарии оплаты и делает процесс покупки более комфортным и естественным. Устройство поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Одновременно решение помогает бизнесу повышать эффективность продаж и создавать дополнительные возможности для роста выручки.
Для крупных покупок терминал также может предложить оплату частями, помогая клиенту выбрать наиболее удобный способ расчёта. Уже сегодня Сбер тестирует рекомендательные ИИ-модели, которые позволяют предлагать оплату частями в наиболее подходящий момент с учётом контекста покупки и предпочтений клиента.
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