В Клайпеду зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флагманский командный корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney зашел в Клайпедский морской порт Литвы в рамках планового визита. Об этом сообщило посольство США в Вильнюсе.

Во время пребывания в литовском порту пройдут встречи команды корабля с представителями ВМС Литвы и муниципалитета города-порта. «Будут обсуждены вопросы координации на море и взаимодействия военно-морских сил», — говорится в сообщении.

Mount Whitney осуществляет обеспечение руководства флотом и управления операциями в Европе.