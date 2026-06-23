В Клайпеду зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney
14:12 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Флагманский командный корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney зашел в Клайпедский морской порт Литвы в рамках планового визита. Об этом сообщило посольство США в Вильнюсе.
Во время пребывания в литовском порту пройдут встречи команды корабля с представителями ВМС Литвы и муниципалитета города-порта. «Будут обсуждены вопросы координации на море и взаимодействия военно-морских сил», — говорится в сообщении.
Mount Whitney осуществляет обеспечение руководства флотом и управления операциями в Европе.
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