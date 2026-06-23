0
0
131
НОВОСТИ

В Клайпеду зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney

14:12 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флагманский командный корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney зашел в Клайпедский морской порт Литвы в рамках планового визита. Об этом сообщило посольство США в Вильнюсе.

Во время пребывания в литовском порту пройдут встречи команды корабля с представителями ВМС Литвы и муниципалитета города-порта. «Будут обсуждены вопросы координации на море и взаимодействия военно-морских сил», — говорится в сообщении.

Mount Whitney осуществляет обеспечение руководства флотом и управления операциями в Европе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 23.06.2026
В США наблюдаются колебания относительно договоренностей с Ираном — соратник Эрдогана
0
24
14:37 23.06.2026
Роскачество назвало лучшие сервисы для онлайн-заказа продуктов
0
86
14:37 23.06.2026
Собянин: Каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в Москве
0
79
14:34 23.06.2026
Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год
0
83
14:32 23.06.2026
Участники СВО освобождают исторические земли России — Путин
0
110
14:00 23.06.2026
Международная ситуация далека от стабильной — Путин
0
167
13:32 23.06.2026
Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко
0
188
13:12 23.06.2026
Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
0
228
13:00 23.06.2026
В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
0
223
12:32 23.06.2026
Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН
0
299

Возврат к списку