Участники СВО освобождают исторические земли России — Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы в ходе специальной военной операции защищают людей и освобождают исторические территории России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», — сказал он.