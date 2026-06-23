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НОВОСТИ

Участники СВО освобождают исторические земли России — Путин

14:32 23.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские бойцы в ходе специальной военной операции защищают людей и освобождают исторические территории России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», — сказал он.

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