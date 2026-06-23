0
0
100
НОВОСТИ

Заказать наличные онлайн в Сбере: сервисом воспользовались более 700 тысяч клиентов за год

14:34 23.06.2026

Клиенты Сбера могут заказывать крупную сумму наличных в приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», затем — в «Заказ наличных в офис». Другой способ — написать «Заказ наличных» в строке поиска с ГигаЧатом.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбера.

«Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении СберБанк Онлайн. Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждёт его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать своё время», – отметил Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:00 23.06.2026
В США наблюдаются колебания относительно договоренностей с Ираном — соратник Эрдогана
0
44
14:37 23.06.2026
Роскачество назвало лучшие сервисы для онлайн-заказа продуктов
0
100
14:37 23.06.2026
Собянин: Каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в Москве
0
94
14:32 23.06.2026
Участники СВО освобождают исторические земли России — Путин
0
122
14:12 23.06.2026
В Клайпеду зашел флагманский корабль 6-го флота ВМС США Mount Whitney
0
153
14:00 23.06.2026
Международная ситуация далека от стабильной — Путин
0
183
13:32 23.06.2026
Военные расходы НАТО через 5 лет могут достичь 65% от общемировых — Грушко
0
199
13:12 23.06.2026
Генсек СНГ назвал блефом угрозы Зеленского в адрес Белоруссии
0
239
13:00 23.06.2026
В Грузии не должно остаться ни одного нелегального мигранта — премьер
0
234
12:32 23.06.2026
Иран подтвердил открытие Ормузского пролива для коммерческих судов — постпред при ООН
0
305

Возврат к списку