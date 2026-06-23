Собянин: Каждая третья протестированная МИК разработка внедряется в Москве
14:37 23.06.2026
В Москве на базе Московского инновационного кластера (МИК) создается крупнейшая в мире экосистему для пилотного тестирования передовых технологий. По словам мэра столицы Сергея Собянина, московские технологические компании получили возможность проверять перспективные разработки на 325 реальных объектах мегаполиса и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей России.
«Программа охватывает все ключевые сферы — от строительства, ИТ, производства, ЖКХ и транспорта до медицины, образования и спорта. Чтобы проверить свою технологию в реальных условиях, достаточно подать заявку через платформу Московского инновационного кластера — i.moscow», - подчеркнул градоначальник.
По данным мэра, с 2020 года испытания прошли 570 компаний, и каждая третья из них в итоге стала партнером Москвы. При этом объем контрактов, заключенных с городом, достигает 12,5 млрд руб., а совокупная выручка участников тестирований только за прошлый год составила почти 124 млрд руб.
Как рассказал Собянин, например, московская компания «Термоэлектрика» разработала умную систему «ТермоСенсор», помогающую предотвращать пожары, возникающие из-за неисправной проводки.Специальные термоиндикаторы при опасном нагреве выделяют особый газ, который тут же улавливает датчик и сигнал тревоги звучит до того, как появится первый дым или искра. После пилотного тестирования системы начато ее активное внедрение и сейчас она используется Объединенной энергетической компанией, при этом общий объем закупок достиг 10 млн руб. А московская компания «Кодер Лаб» создала удобную платформу для проведения уроков информатики и цифровых наук. Она собирает детальную аналитику по каждому ученику и подсказывает учителю, кому и в чем нужна помощь. Этот подход помогает подбирать задания под уровень конкретных учащихся и освобождает педагогов от лишней бумажной рутины. Новинка была протестирована в школе №1306, а теперь платформой пользуются уже 16 московских учебных заведений.
Разработчики компании «Группа Константа» создали «Мангуста» – технологию очистки котлов, бойлеров и теплосетей без применения кислот, щелочей и других агрессивных реагентов. Эта система бережно помогает убрать все внутренние отложения, не повреждая трубы, что снижает расходы на капремонт в 5–6 раз. Технологию сейчас тестирует «Мосводоканал».
А компания «Инжин» разработала комплексный настольный лазерный станок для уроков технологии, включающий компактное оборудование, специализированное ПО, методические материалы для учителей и базовые курсы развития инженерных навыков. Это помогает подросткам с 5 по 11 класс научиться резать и гравировать любые материалы — от бумаги до камня и металла.
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