Ситуация на рынке топлива "непростая, но контролируемая" - Новак
18:30 23.06.2026 Источник: Интерфакс
Правительство РФ принимает необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка топлива, где ситуация "непростая, но контролируемая", - заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством.
В частности, кроме полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина сейчас рассматривается "полный запрет на экспорт дизельного топлива".
"Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки", - также добавил он.
Новак доложил, что разработанный комплекс мер, направленный на обеспечение дополнительных поставок топлива особенно сейчас, в летний сезон, "позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных АЗС".
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