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Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая — ЗАЭС

11:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар снова остался без электроснабжения. Обстановка остается тяжелой, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Энергодар снова обесточен. Критических обстрелов не было, но обстановка тяжелая», — сказала Яшина.

22 июня в администрации Энергодара заявили о повреждении линий энергоснабжения в результате многочисленных атак беспилотников ВСУ. Яшина уточнила ТАСС, что атомград полностью обесточен, при этом сохраняется высокая активность атак. В тот же день она рассказала ТАСС, что специалисты начали подключать абонентов в Энергодаре к электроснабжению, запитав один из микрорайонов.

Кроме того, Симферополь, Алушта, Ялта, а также четыре района в Республике Крым остались без электроснабжения из-за технологических нарушений в электросети. Об этом сообщает в «Максе» предприятие «Крымэнерго».

«В связи с технологическими нарушениями в электрической сети произошло частичное отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», — говорится в сообщении.

О количестве отключенных потребителей не сообщается. Электроснабжение планируют восстановить в течение суток.

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