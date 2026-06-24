Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая — ЗАЭС
11:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар снова остался без электроснабжения. Обстановка остается тяжелой, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Энергодар снова обесточен. Критических обстрелов не было, но обстановка тяжелая», — сказала Яшина.
22 июня в администрации Энергодара заявили о повреждении линий энергоснабжения в результате многочисленных атак беспилотников ВСУ. Яшина уточнила ТАСС, что атомград полностью обесточен, при этом сохраняется высокая активность атак. В тот же день она рассказала ТАСС, что специалисты начали подключать абонентов в Энергодаре к электроснабжению, запитав один из микрорайонов.
Кроме того, Симферополь, Алушта, Ялта, а также четыре района в Республике Крым остались без электроснабжения из-за технологических нарушений в электросети. Об этом сообщает в «Максе» предприятие «Крымэнерго».
«В связи с технологическими нарушениями в электрической сети произошло частичное отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», — говорится в сообщении.
О количестве отключенных потребителей не сообщается. Электроснабжение планируют восстановить в течение суток.
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