Медведев лично правит текст учебника по обществознанию — Мединский
11:05 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дмитрий Медведев, являющийся главным редактором линейки учебников по обществознанию для 9-11 классов, лично вносит правки в текст. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только — Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. Реформа идет очень постепенно и очень осторожно», — сказал Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.
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