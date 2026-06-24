Медведев лично правит текст учебника по обществознанию — Мединский

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дмитрий Медведев, являющийся главным редактором линейки учебников по обществознанию для 9-11 классов, лично вносит правки в текст. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«У учебника совершенно блестящий главный редактор, известный правовед и не только — Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. Реформа идет очень постепенно и очень осторожно», — сказал Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на ПМЮФ.