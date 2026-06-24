Ситуация на фронте вскоре станет для Киева необратимой — Песков
11:20 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.
«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — указал он.
«Поэтому киевский режим огрызается, как может», — объяснил Песков учащение военных акций Киева против гражданской инфраструктуры.
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