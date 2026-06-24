11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — указал он.

«Поэтому киевский режим огрызается, как может», — объяснил Песков учащение военных акций Киева против гражданской инфраструктуры.