0
0
191
НОВОСТИ

Ситуация на фронте вскоре станет для Киева необратимой — Песков

11:20 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — указал он.

«Поэтому киевский режим огрызается, как может», — объяснил Песков учащение военных акций Киева против гражданской инфраструктуры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:25 24.06.2026
В столице запускается проект комплексной диагностики здоровья — мэр Москвы
0
5
12:20 24.06.2026
Вопрос членства Армении в ОДКБ станет предметом тщательного обсуждения — глава Постсовета
0
43
12:12 24.06.2026
Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов
0
58
12:05 24.06.2026
Рычагов для договоренностей по мировой безопасности больше нет — Песков
0
80
12:00 24.06.2026
Фон дер Ляйен отбирает полномочия даже у гендиректоратов ЕК ради личной власти — Politico
0
78
11:32 24.06.2026
Песков назвал демографию болезненным вопросом для России
0
168
11:05 24.06.2026
Медведев лично правит текст учебника по обществознанию — Мединский
0
196
11:00 24.06.2026
Энергодар снова обесточен, обстановка в городе тяжелая — ЗАЭС
0
213
10:32 24.06.2026
2 человека погибли, 2 пострадали после атаки БПЛА на Нижегородскую область
0
265
10:20 24.06.2026
Через 2 года изменится содержание ЕГЭ по обществознанию — Кравцов
0
257

Возврат к списку