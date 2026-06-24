Песков назвал демографию болезненным вопросом для России

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демография является болезненным вопросом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии. Это болезненный вопрос для нашей страны, для России, это болезненный вопрос для Китая, там началось достаточно быстрое сокращение населения», — сказал представитель Кремля, выступая на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Он отметил, что это не является болезненным вопросом для Индии. «Там продолжается стремительный рост [населения], но существуют прогнозы, что в самое ближайшее время, то есть раньше, чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться», — сказал Песков.