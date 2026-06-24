Фон дер Ляйен отбирает полномочия даже у гендиректоратов ЕК ради личной власти — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен концентрирует власть в своих руках, отбирая полномочия даже у отраслевых генеральных директоратов Еврокомиссии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на еврочиновников.

Генеральный секретариат Еврокомиссии — фактически аппарат фон дер Ляйен — получит девять новых должностей высокого уровня, сообщает издание. Оно отмечает, что усиление генерального секретариата проходит в рамках подготовки семилетнего бюджетного плана на 2028–2034 годы, объемом свыше 1,8 трлн евро.

Согласно проекту Еврокомиссии, значительная часть фондов ЕС, ранее предназначавшиеся на нужды аграрной политики и регионального развития, будут переброшены на поддержку военной промышленности. Кроме того, Еврокомиссия требует от стран-членов расширить сам бюджет Евросоюза.

Эти преобразования предоставят генеральному секретариату Еврокомиссии более широкие возможности контроля бюджетных расходов ЕС, продолжает издание. Оно отмечает, что уже сейчас фон дер Ляйен планирует отдать своему аппарату ряд функций гендиректората Еврокомиссии по региональному развитию. Также, по информации источников Politico, она подготовила план усиления отдела своего генсекретариата, занимающегося распределением денег из фонда ЕС по преодолению последствий пандемии COVID-19, который планируется также переориентировать на поддержку военного сектора. Издание отмечает, что это приведет к дальнейшему усилению власти главы Еврокомиссии.

То, как можно использовать фонды ЕС в политических целях, Еврокомиссия показала на примере Венгрии, заблокировав свыше 16 млрд евро европейского финансирования по различным направлениям для этой страны в годы правления премьер-министра Виктора Орбана, и разом разблокировав эти средства после переговоров со сменившим его на этом посту Петером Мадьяром. Сразу после этого Мадьяр согласился поддержать финансирование Украины на 90 млрд евро, 20-й пакет санкций против России и решение о запуске переговоров о приеме Молдавии и Украины в ЕС.