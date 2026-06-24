Рычагов для договоренностей по мировой безопасности больше нет — Песков
12:05 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны больше не обладают рычагами для достижения договоренностей по глобальной безопасности. Это отметил в ходе «Примаковских чтений» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы больше не имеем в настоящее время никаких рычагов о чем-то договориться в этой области», — подчеркнул он.
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