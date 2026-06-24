ВС РФ установили контроль над Иволжанским в Сумской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», — говорится в сообщении.