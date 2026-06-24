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НОВОСТИ

Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов

12:12 24.06.2026

В Москве сейчас возводят более 120 объектов образования. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новые детские сады, школы и образовательные комплексы смогут принять более 56 тыс. учеников и почти 20 тыс. дошкольников.

"В развитии социальной инфраструктуры активно участвуют инвесторы", — отметил градоначальник.

По словам мэра, один из объектов будет открыт на улице Лобачевского в Раменках и сможет принять на 1700 учеников и 350 воспитанников. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, четыре спортивных зала. В корпусе детского сада откроют 14 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Строительство завершится в конце 2027 года.

А в районе Царицыно на Севанской улице скоро будет достроен детский сад, рассчитанный на 250 детей. Там откроют 10 групп, будет работать бассейн на первом этаже, музыкальный и физкультурный залы. Объект будет введен в эксплуатацию в нынешнем году.

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