В столице запускается проект комплексной диагностики здоровья — мэр Москвы

12:25

В Москве в 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни впервые превысила 80 лет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, здоровое долголетие является одним из самых заветных мечтаний для каждого горожанина и ставит перед властями множество новых задач. "Ученые во всем мире приходят к выводу, что здоровье и долгая активная жизнь зависят от самого человека, его привычек, решений и — не в последнюю очередь — от города, в котором он живет, - отметил мэр. - А значит — и медицина, и культура, и спорт, и дороги, и парки, и самые разные учреждения - одним словом, вся городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни. Это - наша философия развития города, которую мы последовательно проводим в жизнь".

По словам градоначальника, сегодня качество медицинской помощи в Москве сопоставимо с ведущими мегаполисами мира и поставлена новая задача — "перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предрисков".

Собянин сообщил, что правительство Москвы запускает новый проект комплексной диагностики здоровья, включающий положения федеральной программы «Медицина здорового долголетия» по развитию медицины здорового долголетия и расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований.

"Многие из них в рамках профилактики раньше можно было пройти только платно в частных клиниках", - говорит градоначальник.

Проект, по словам мэра, будет доступен на смартфоне в приложении ЕМИАС.

Первый этап обследования будет включать заполнение анкет и тестов о самочувствии, разработанных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по развитию медицины здорового долголетия. По результатам тестирования пациенты получат автоматически сформированные персональные рекомендации и направления на расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований, которые можно пройти в удобный момент в поликлинике.

Также в рамках комплексной проверки здоровья пациенты смогут рассчитать свой биологический возраст. Результаты тестирования и обследований будут объяснены врачом на телемедицинской консультации в смартфоне. Личная консультация в поликлинике понадобится в случае, если в ходе чекапа в здоровье горожанина будет выявлено что-то, тревожащее врачей.