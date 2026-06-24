Потери ВСУ за сутки составили более 1 455 военнослужащих в зоне СВО
13:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1 455 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 210, «Южная» — до 205, «Центр» — более 310, на направлении «Восток» — до 465 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.
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