Потери ВСУ за сутки составили более 1 455 военнослужащих в зоне СВО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1 455 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 210, «Южная» — до 205, «Центр» — более 310, на направлении «Восток» — до 465 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.