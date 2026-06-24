РФ признательна Уиткоффу и Кушнеру за посредничество по Украине — Песков

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва признательна американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за их конструктивные усилия в урегулировании на Украине, контакты продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ТАСС.

«Мы признательны господину Уиткоффу, господину Кушнеру за их усилия, считаем их весьма конструктивными», — отметил представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, у России есть понимание, что контакты будут продолжаться.