0
0
92
НОВОСТИ

Список избирательных участков не будут публиковать в регионах с военным положением

13:32 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Списки избирательных участков с указанием границ и мест нахождения не будут публиковаться в регионах РФ, где введено военное положение. Об этом зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил на заседании комиссии.

«Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых комиссий, а также сведений о членах избирательных комиссий не осуществляется. На территориях регионов, где введен режим среднего уровня реагирования, данная особенность применяется только по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации», — сказал Булаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 24.06.2026
Власти США официально свернут кампанию по борьбе с хантавирусом — WSJ
0
24
13:55 24.06.2026
На Урале стартовали всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка
0
32
13:12 24.06.2026
РФ признательна Уиткоффу и Кушнеру за посредничество по Украине — Песков
0
127
13:00 24.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили более 1 455 военнослужащих в зоне СВО
0
135
12:32 24.06.2026
ВС РФ установили контроль над Иволжанским в Сумской области
0
209
12:25 24.06.2026
В столице запускается проект комплексной диагностики здоровья — мэр Москвы
0
192
12:20 24.06.2026
Вопрос членства Армении в ОДКБ станет предметом тщательного обсуждения — глава Постсовета
0
217
12:12 24.06.2026
Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов
0
203
12:05 24.06.2026
Рычагов для договоренностей по мировой безопасности больше нет — Песков
0
247
12:00 24.06.2026
Фон дер Ляйен отбирает полномочия даже у гендиректоратов ЕК ради личной власти — Politico
0
233

Возврат к списку