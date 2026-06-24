Список избирательных участков не будут публиковать в регионах с военным положением

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Списки избирательных участков с указанием границ и мест нахождения не будут публиковаться в регионах РФ, где введено военное положение. Об этом зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил на заседании комиссии.

«Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых комиссий, а также сведений о членах избирательных комиссий не осуществляется. На территориях регионов, где введен режим среднего уровня реагирования, данная особенность применяется только по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации», — сказал Булаев.