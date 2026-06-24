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Власти США официально свернут кампанию по борьбе с хантавирусом — WSJ

14:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центры по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC), как ожидается, в среду официально прекратят реализацию мер по борьбе с хантавирусом.

«Официально меры реагирования CDC на хантавирус завершаются 24 июня 2026 года», — цитирует газета The Wall Street Journal (WSJ) заявление и. о. директора CDC Джея Бхаттачарьи. Как отмечает издание, данное решение было принято после завершения 42-дневного карантина всех пассажиров США с лайнера MV Hondius в Региональном центре лечения новых особо опасных патогенов при Медицинском центре Университета Небраски. Как отмечали представители здравоохранения США, ни у одного из них хантавирус обнаружен не был.

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