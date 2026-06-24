0
0
31
НОВОСТИ

На Урале стартовали всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка

13:55 24.06.2026

соревнование.jpg
Фото пресс-службы Сбера
24 июня на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле открылись XVI Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка.

В течение двух дней 70 участников из разных регионов России будут проходить испытания, которые помогут оценить их профессиональную подготовку и умение действовать во внештатных ситуациях.

На старт вышли 11 команд. Они будут соревноваться в стрельбе, продемонстрируют мастерство управления спецавтомобилем — от фигурного вождения до движения в сложной дорожной обстановке. В программе также командный триатлон, служебное двоеборье и командная эстафета.

«Сбер на постоянной основе совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации. Умные камеры для инкассаторских автомобилей, инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают инкассаторам и сотрудникам охраны максимально эффективно и безошибочно действовать в самых разных обстоятельствах; алгоритмы для оценки подготовки бригад — всё это работает на одну цель: снизить риски и сделать Сбер ещё надёжнее. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди. Именно такие профессионалы и участвуют в сегодняшних состязаниях», – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Первые соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера прошли в Перми в 2010 году. С тех пор турнир проводится ежегодно. В Нижнем Тагиле команды встречаются с 2017 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.06.2026
Власти США официально свернут кампанию по борьбе с хантавирусом — WSJ
0
24
13:32 24.06.2026
Список избирательных участков не будут публиковать в регионах с военным положением
0
92
13:12 24.06.2026
РФ признательна Уиткоффу и Кушнеру за посредничество по Украине — Песков
0
127
13:00 24.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили более 1 455 военнослужащих в зоне СВО
0
135
12:32 24.06.2026
ВС РФ установили контроль над Иволжанским в Сумской области
0
209
12:25 24.06.2026
В столице запускается проект комплексной диагностики здоровья — мэр Москвы
0
192
12:20 24.06.2026
Вопрос членства Армении в ОДКБ станет предметом тщательного обсуждения — глава Постсовета
0
217
12:12 24.06.2026
Собянин: В Москве строят более 120 школ, детсадов и образовательных комплексов
0
203
12:05 24.06.2026
Рычагов для договоренностей по мировой безопасности больше нет — Песков
0
247
12:00 24.06.2026
Фон дер Ляйен отбирает полномочия даже у гендиректоратов ЕК ради личной власти — Politico
0
233

Возврат к списку