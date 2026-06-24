На Урале стартовали всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка
13:55 24.06.2026
|Фото пресс-службы Сбера
В течение двух дней 70 участников из разных регионов России будут проходить испытания, которые помогут оценить их профессиональную подготовку и умение действовать во внештатных ситуациях.
На старт вышли 11 команд. Они будут соревноваться в стрельбе, продемонстрируют мастерство управления спецавтомобилем — от фигурного вождения до движения в сложной дорожной обстановке. В программе также командный триатлон, служебное двоеборье и командная эстафета.
«Сбер на постоянной основе совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации. Умные камеры для инкассаторских автомобилей, инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают инкассаторам и сотрудникам охраны максимально эффективно и безошибочно действовать в самых разных обстоятельствах; алгоритмы для оценки подготовки бригад — всё это работает на одну цель: снизить риски и сделать Сбер ещё надёжнее. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди. Именно такие профессионалы и участвуют в сегодняшних состязаниях», – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.
Первые соревнования подразделений инкассации и охраны Сбера прошли в Перми в 2010 году. С тех пор турнир проводится ежегодно. В Нижнем Тагиле команды встречаются с 2017 года.
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