Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42
14:12 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колоссальный разрыв в баллах ЕГЭ отмечается при приеме абитуриентов на бюджетную и контрактную основы, в среднем он составляет 36-42, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов — почти во многих вузах — между бюджетниками и платниками, неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 баллов», — сказал Музаев на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» на ПМЮФ.
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