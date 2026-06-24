Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колоссальный разрыв в баллах ЕГЭ отмечается при приеме абитуриентов на бюджетную и контрактную основы, в среднем он составляет 36-42, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов — почти во многих вузах — между бюджетниками и платниками, неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 баллов», — сказал Музаев на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» на ПМЮФ.