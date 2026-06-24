Выступление жены Зеленского отменили на конференции по восстановлению Украины в Гданьске

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выступление супруги Владимира Зеленского Елены отменили на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске на фоне напряженности в польско-украинских отношениях. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska.

По его данным, Зеленская должна была выступить со вступительной речью на дебатах «Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership» (Идентичность как навык будущего: Образование. Ответственность. Лидерство) на площадке Гданьского университета. «Зеленская должна была выступить со вступительным докладом. Ее выступление было отменено», — подтвердила порталу пресс-секретарь учебного заведения Магдалена Нечуя-Гонишевская.

23 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Владимир Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске.

Участие Зеленского в этой конференции оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях.