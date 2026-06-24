Грузия не вернется в ПАСЕ, пока мандаты делегации не будут признаны безоговорочно — власти
15:00 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузинская делегация не намерена возобновлять работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до того, пока мандаты делегации не будут признаны полностью и безоговорочно. Об этом сообщил журналистам глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
«Мы принимаем решения исходя из наших интересов и интересов нашей страны. Конечно же, нашим решением будет то, что мы не вернемся в Парламентскую ассамблею Совета Европы до того, пока мандаты нашей делегации не будут признаны полностью и безоговорочно», — сказал Самхарадзе.
Он также сообщил журналистам, что 24 июня в ПАСЕ запланировано принятие очередной резолюции о Грузии, в которой опять искажены факты, как в прежних документах. Это, по словам депутата, неприемлемо для властей республики.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2025 года приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля 2025 года в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». В противном случае полномочия грузинской делегации должны были быть пересмотрены в апреле. В ответ грузинские власти приняли решение о прекращении работы в ПАСЕ и отзыве делегации.
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